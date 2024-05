Sport x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Enquanto o Brasileirão lida com jogos adiados por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, a Copa do Nordeste, naturalmente, segue firme e forte. Dessa forma, Sport e Fortaleza medem forças neste domingo (26), às 18h, na Arena Pernambuco.

O confronto é válido pela semifinal da competição, disputada em jogo único. Em caso de empate, o finalista será conhecido nos pênaltis. Na outra chave, aliás, estão Bahia x CRB, que jogarão simultaneamente. Coincidentemente, essas equipes são as que tiveram as melhores campanhas na primeira fase da Copa do Nordeste: Sport e CRB foram o primeiro e o segundo no Grupo A, enquanto Bahia liderou o B, seguido pelo Fortaleza.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão do SBT, ESPN, Nosso Futebol (pay-per-view), DAZN e Star+

Como chega o Sport

O Leão não poderá contar com o lateral-esquerdo Felipinho, afinal, está lesionado. Dalbert, seu reserva imediato, não poderá jogar por não estar inscrito. Dessa forma, o treinador Mariano Soso deve ter que improvisar o lateral-direito Roberto Rosales no setor. Já Riquelme, lateral-esquerdo de origem, está sem espaço no clube.

Campeão nos anos de 1994, 2000 e 2014, o Sport vai em busca do tetracampeonato. Assim, igualaria o feito de Bahia e Vitória, os maiores campeões.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza, cujo mascote também e um Leão, tem uma lista ainda maiores de desfalques. Sete jogadores sequer viajaram para Recife: Renato Kayzer, Breno Lopes, Martínez, Felipe Jonatan, Marinho, Calebe e Sasha. Os quatro primeiros não foram inscritos na Copa do Nordeste, enquanto os três últimos estão com algum problema físico. Já o zagueiro Brítez recuperou-se de contratura muscular na coxa direita e foi relacionado.

Bicampeão em 2019 e 2022, o Fortaleza luta pelo tricampeonato da competição.

SPORT X FORTALEZA

Copa do Nordeste – Semifinal

Data e horário: 26/5/2024, 18h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Riquelme); Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Machuca e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

