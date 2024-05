Coutinho se reúne com Pedrinho para discussão de contrato com o Vasco

O Vasco deu mais um passo para repatriar o meio-campista Philippe Coutinho. Neste sábado (25), o presidente Pedrinho se reuniu com o jogador em São Januário para ajustes finais acerca de sua contratação.

O meia tem vínculo com o Aston Villa até 2026, porém os ingleses não pensam em contar com Coutinho, o que abrirá espaço na folha salarial do clube. Assim, o caminho ficará livre para o atleta assinar com o Cruz-Maltino.

Revelado pelo clube da Colina, Philippe Coutinho fez sua última temporada pelo Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, empolgando os vascaínos ao afirmar que todos conhecem seu desejo.

Coutinho e Vasco devem assinar por três temporadas

De todo modo, Philippe Coutinho, hoje com 31 anos, saiu do Vasco aos 18 para atuar na Inter de Milão. Passou também por Espanhol, Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Também integrou a Seleção Brasileira na Copa da Rússia, em 2018.

A expectativa é a de que o jogador assine contrato em definitivo por três temporadas com o Vasco. Ele poderá atuar na abertura da janela de transferências internacionais em julho.

