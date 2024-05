Após ser campeão da Copa da França na despedida pelo PSG, o atacante Mbappé falou sobre a mudança de clube. O camisa 7 mostrou-se assustado com a passagem de tempo no Paris Saint-Germain e vislumbrou um futuro positivo no novo time, que deve ser o Real Madrid.

“Como jogador de futebol, você não tem tempo para ver a passagem do tempo. Antes da final, eu pensei muito em todos esses anos que passei aqui, e pensar que acabou dá uma pontada no coração. O que eu tinha aqui, nunca encontrarei em nenhum outro lugar. Mas o que é certo é que o que me espera será fantástico”, começou Mbappé.

Números de Mbappé pelo PSG

Mbappé, por sinal, é amplamente considerado o maior ídolo do clube. Contratado em agosto de 2017, fez sete temporadas pelo clube, com seis títulos do Francês, além de outros nove títulos nacionais, contando com o deste sábado (25). Ficou devendo a Champions League, mas este feito ninguém alcançou ainda pela equipe parisiense. Ele é o maior artilheiro do PSG, com 256 gols e 96 assistências em 308 jogos oficiais. No entanto, não quis renovar.

Um pouco humilde, mas também ciente da importância que tem na história do PSG, Mbappé reconhece que sabe o seu tamanho no Paris Saint-Germain. O atacante, que completa 26 anos em dezembro, escondeu o jogo sobre se vai para o Real Madrid ou não.

“Sinto o peso das coisas. Percebo que realmente acabou. Estou muito feliz por ter conseguido terminar com um troféu. Isso caracteriza o clube, continuará a caracterizar. Fico feliz por ter deixado uma pequena marca na história dele. Agora tem a Eurocopa (pela França). É o mais importante.”, concluiu Mbappé.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Mbappé se despede com título e admite: ‘Pontada no coração’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.