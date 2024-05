O técnico Artur Jorge, do Botafogo, poderá contar com Tiquinho Soares para o duelo frente ao Junior Barranquilla, na próxima terça-feira (28), na Colômbia. O jogo será válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Glorioso, aliás, já assegurou classificação para as oitavas de final do torneio continental.

Tiquinho se machucou no duelo contra o Universitário do Peru, no Estádio Nilton Santos, no final de abril. Na ocasião, o triunfo alvinegro foi marcado pela lesão muscular na coxa direita do artilheiro.

Botafogo tem chances de ser o primeiro do grupo

O Botafogo chegará à última rodada precisando vencer para conquistar o primeiro lugar do Grupo D. Brasileiros e colombianos têm nove pontos, embora o Junior apareça com melhor saldo de gols na tabela.

Aliás, na partida de estreia na fase de grupos, o Botafogo amargou derrota por 3 a 1 no Rio de Janeiro. Dessa vez, terá a oportunidade de vencer o adversário em seus domínios. Com isso, Tiquinho Soares tem boas chances de jogar. Na atual temporada, o atacante fez 19 partidas, com seis gols e cinco assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Tiquinho deve voltar a ser opção no Botafogo para desafio na Colômbia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.