Audax, Portuguesa e Nova Iguaçu empatam pela Série D do Brasileiro

Deu empate no duelo carioca entre Audax e Portuguesa neste sábado (25), pela Série D do Campeonato Brasileiro. Hernane Brocador, aquele ex-Flamengo, marcou aos 51 minutos da etapa final após grande pressão da Lusa e garantiu o 1 a 1 no Estádio Moça Bonita, em Bangu.

Vanderley abriu o placar no fim do primeiro tempo para o Audax, que segue seu calvário na temporada. Afinal, ainda não venceu em 2024. O jogo, aliás, teve duas expulsões: Ronaldo, pela Portuguesa, antes do intervalo, e Athyla, pelo Audax, na segunda etapa.

Com o resultado, a Lusa desperdiça a chance de ficar entre os quatro melhores do Grupo A6. Por outro lado, o Audax continua na lanterna com apenas um ponto em cinco jogos.

Próximos jogos de Audax e Portuguesa

As equipes voltam a campo se preparam para a próxima rodada. No domingo (02), o Audax enfrentará o Real Noroeste-SP fora de casa. Já na terça-feira (04), a Portuguesa receberá o Democrata-MG no Estádio Luso Brasileiro.

Nova Iguaçu também empata

Também pelo Grupo A6, o Nova Iguaçu, vice-campeão carioca, ficou no empate sem gols com o Itabuna, fora de casa. A Laranja Mecânica da Baixada se mantém, portanto, na zona de classificação de sua chave, com oito pontos, um atrás do que o time baiano, segundo colocado. O Serra-ES lidera, com dez somados.

