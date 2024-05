Fluminense ficará dez dias sem entrar em campo no início de junho

O Fluminense foi uma das equipes que menos sofreu com a paralisação forçada do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Isso porque o Tricolor seguiu disputando jogos por outros torneios como Libertadores e Copa do Brasil. No entanto, a equipe passará por um período de dez dias sem entrar em campo no início de junho.

Tal período sem compromissos se deve à Data Fifa, quando a Seleção Brasileira terá seus últimos amistosos antes do início da Copa América. Nessas partidas amigáveis, a pentacampeã mundial irá enfrentar o México, no dia 8 de junho. Em seguida, terá duelo com os Estados Unidos, no dia 12.

O Fluminense ainda não divulgou como será a programação de treinos para este cenário. Mesmo assim, a tendência é a de que haja priorização da parte física, exatamente para evitar uma queda brusca de ritmo de jogo e do condicionamento.

Jogos do Fluminense antes da parada para a Data Fifa

Antes dessa paralisação para a Data Fifa, o Tricolor entrará em campo mais três vezes. Tem embate com o Alianza Lima, válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O compromisso vai ocorrer na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Maracanã. Vale ressaltar que a equipe chega para o duelo com a classificação para as oitavas de final já garantida, de maneira antecipada.

Posteriormente, o Time de Guerreiros voltará a ter seus confrontos pelo Campeonato Brasileiro. Um detalhe importante é que o time não precisará deixar o Rio de Janeiro. Afinal, além da partida pela Libertadores, as outras duas pela Série A serão também na cidade.

O Fluminense medirá forças com o Juventude, no próximo sábado (01/06), pela sétima rodada, às 18h30, no Maracanã. Além disso, vai encarar o Botafogo, no dia 11 de junho, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico vai ocorrer, às 20h, no Nilton Santos.

