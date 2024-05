Jogo na Argentina é suspenso por seguidos eventos de violência

Um ambiente de constante violência na Argentina forçou a suspensão da partida entre Godoy Cruz e San Lorenzo. O duelo pela 3ª rodada do Campeonato Argentino, no Estádio Malvinas Argentinas, estava com sete minutos da segunda etapa quando a interrupção se fez necessária.

O primeiro sinal de que a situação poderia se tornar preocupante no palco do duelo aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Isso porque uma bomba foi arremessada em direção ao gramado e explodiu bem próxima onde estava o goleiro do Ciclón, Gastón Gómez. Nesse momento, o árbitro do confronto, Nazareno Arasa, parou o confronto e esperou cerca de dois minutos por um cenário mais calmo antes da retomada do jogo.

Aos 39, uma nova pausa forçada do jogo se fez necessária com pedras sendo atiradas na direção do campo. Tamanha era a confusão que, na própria torcida do Godoy Cruz, haviam pessoas tentando interromper a ação enquanto outras jogavam as pedras com a ideia de pausar o confronto. Neste caso, o embate ficou sete minutos parado antes de seu retorno com o intuito de cumprir a reta final da primeira etapa.

Sem condições

Porém, com 53 minutos, o panorama de violência entre dois grupos de torcedores do Tomba voltou a ser latente. Desse modo, o confronto foi interrompido e a arbitragem aproveitou para finalizar a parte inicial do jogo que estava 1 a 1 no placar.

Mal a partida tinha retornado do intervalo e os confrontos no setor onde fica a torcida organizada dos anfitriões seguiu em curso. Assim, Nazareno Arasa tratou de suspender o confronto diante da impossibilidade de seguir em curso com mínimas condições de segurança. Não há informações sobre pessoas presas por conta dos eventos de violência.

Desse modo, quando houver a remarcação do confronto, o jogo na Argentina terá de cumprir, no mínimo, 38 minutos para ser efetivamente concluído. O procedimento padrão seria cumprir os minutos restantes neste domingo (26), mas o San Lorenzo não concordou diante do embate decisivo na Libertadores, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (29).

