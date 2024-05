Em virada épica, Universitario fica com o Apertura no Peru

Neste fim de semana, o Universitario conquistou o Apertura em contexto de pura emoção. Ao ponto, aliás, do saldo de gols ser o ponto de decisão na briga entre Sporting Cristal e a U. Os dois embates decisivos ocorreram no último sábado (25).

Na última rodada, os rivais da capital do país chegaram ambos com 37 pontos conquistados. Porém, o saldo mostrava os Cerveceros com 23 gols a favor e o Universitario com 21. Desse modo, se os dois vencessem pela mesma diferença ou mesmo o Universitario fazendo um gol a mais, o Sporting Cristal conquistaria o Apertura.

O Cristal, inclusive, fez sua parte e ganhou a partida como visitante, do Comerciantes Unidos, por 1 a 0. Algo que, naturalmente, obrigaria o time que divide grupo na Libertadores com o Botafogo a vencer (e por larga dianteira) a equipe do Los Chankas para reverter o quadro.

Na base da superação

Com 11 minutos de jogo, Edison Flores tratou de abrir a contagem para os anfitriões no Monumental Ate em uma linda cobrança de falta. Ainda no primeiro tempo, aos 21, José Rivera fez o segundo e deixava o Universitario cada vez mais perto do objetivo. Entretanto, um fato relevante colocou em xeque a mudança de panorama quando o zagueiro Matías Di Benedetto foi expulso logo com cinco minutos do tempo complementar.

Apesar do cenário adverso, Alex Valera fez o terceiro da U, aos 11, e deixou os mandantes a um tento do título desde que o Sporting Cristal permanecesse com o triunfo somente por 1 a 0. E coube a Flores, aos 23 minutos do segundo tempo, marcar um gol que contou com grande colaboração do arqueiro Daniel Ferreyra para sacramentar a conquista. De longa distância, o camisa 19 soltou o pé e Ferreyra viu a pelota passar por baixo de suas pernas.

Mesmo com a conquista, o Universitario não está garantido na Libertadores de 2025. Diferente de outros países, os qualificados peruanos para o torneio acontecem por meio da classificação geral e não de acordo com os vencedores de Apertura e Clausura.

