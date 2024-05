Arthur Elias chama três novas jogadoras para suprir cortes na Seleção Feminina

O técnico da Seleção Feminina, Arthur Elias, precisou fazer uma nova convocação para amistosos com a Jamaica. Assim, chamou três jogadoras: a lateral-direita Bruninha do Gotham (EUA), além das atacantes Debinha do Kansas City, e Laís Estevam do Palmeiras. O trio passou a fazer parto do elenco de última hora porque o grupo sofreu alguns cortes. Tratam-se da lateral-direita Fê Palermo, bem como as atacantes Bia Zaneratto e Priscila.

A primeira teve uma contusão ligamentar no pé direito em duelo entre o Alviverde, sua equipe, e o Fluminense. Bia Zaneratto, aliás, sua companheira de time, passa por um processo de recuperação de uma lesão no pé. Enquanto Priscila teve um problema na panturrilha direita durante treino no Internacional.

As partidas amigáveis da Seleção Feminina com a Jamaica serão o último compromisso antes da estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. O evento vai ocorrer em julho deste ano. Os jogos com o time africano vão ocorrer nos dias primeiro e 4 de junho, na Arena Pernambuco e na Fonte Nova, na Bahia, respectivamente.

Lista de convocadas da Seleção Feminina

Goleiras – Lorena (Grêmio), Luciana (Ferroviária), Natascha (Palmeiras) e Tainá (América-MG)

Laterais – Tamires (Corinthians), Bruninha (Goyahm/EUA) e Yasmim (Corinthians)

Zagueiras – Antônia (Levante-ESP), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Tarciane (Houston Dash-EUA) e Thais Ferreira (Tenerife-ESP)

Meias – Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP), Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians), Duda Santos (Ferroviária) e Yayá (Corinthians)

Atacantes – Adriana (Orlando Pride-EUA), Byanca Brasil (Cruzeiro), Cristiane (Flamengo), Gabi Nunes (Levante-ESP), Gabi Portilho (Corinthians), Jheniffer (Corinthians), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Debinha (Kansas City-EUA), e Laís Estevam (Palmeiras).

