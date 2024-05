Botafogo não terá Savarino diante do Junior Barranquilla

O Botafogo terá uma nova ausência para o jogo contra o Junior Barranquilla, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Jefferson Savarino, devido a fadiga muscular, não viajará para a Colômbia e está fora da partida.

O jogador venezuelano ficou na fisioterapia neste domingo (26), durante o treino aberto no Estádio Nilton Santos. O Departamento Médico do clube decidiu poupar o camisa 10 devido à sequência intensa de jogos.

Jogador volta ao Botafogo contra o Corinthians

Savarino não completou o treino de sábado. Ele não apresenta nenhuma lesão grave, apenas sobrecarga e fadiga muscular. Por isso, a decisão foi não forçar a participação do camisa 10, permitindo que ele se recupere. Ele permanecerá no Brasil, realizando treinamentos específicos para focar na recuperação física.

Assim, o venezuelano estará de volta ao Botafogo no confronto contra o Corinthians, no próximo sábado, na Neo Química Arena, na retomada do Campeonato Brasileiro.

