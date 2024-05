Italiano: Campeã Inter empata; Empoli e Udinese escapam do rebaixamento

Na tarde desde domingo (26/5) rolaram os últimos jogos da temporada 2022/23 do Campeonato Italiano. A campeã antecipada Inter de Milão entrou em campo com vários reservas e ficou no 2 a 2 com o Verona. Mas o que interessava era a definição do último rebaixado. Udinese, Frosinone ou Empoli. A Udinese, fora de casa fez 1 a 0 no Frosinone (gol de Lorenzo Lucca). Dessa forma, escapou, chegando aos 38 pontos. Mas o Frosinone, parado nos 35 pontos, tinha de torcer por um topeço do Empoli, que entrou na rodada com 33 pontos. O Empoli apenas empatava em 1 a1. Até que, aos 49 do segundo tempo, Niang fez o gol que garantiu a vitória e a manutenção na elite.

Com o término da competição a definição dos times italiano para as competições europeias está fechada. Dessa forma, para a Champions vão Inter de Milão (campeã), Milan , Juventus, Atalanta e Bologna. Na Liga Europa, Roma e Lazio. Já a Fiorentina vai para a Conference. Mas em relação aos rebaixados, além de Frosinone, caíram Sassuolo e Salernitana.

Udinese e Empoli se salvam, Frosinone cai no Italiano

O Frosinone precisava apenas empatar em casa com a Udinese para escapar do rebaixamento. Mas fez um jogo errático e viu a Udinese, que só não cairia sem depender de tropeço do Empoli se vencesse, chegar ao gol com Lorenzo Lucca, aos 31 da etapa final. Conseguindo sustentar o resultado até o fim. Com isso, Festa da Udinese. E a atenção da torcida do Frosinone passou a ser o jogo do Empoli.

Em Empoli, o time da casa saiu na frente com Cancellieri, aos 13 minutos. Mas a Roma deixou tudo igual no fim do primeiro tempo, gol de Aouar. Aí, virou drama. O Empoli tentava o gol da salvação e a Roma estava na dela. Mas quando parecia que o rebaixamento era iminente, aos 48, Cancellieri fez boa jogada pela direita e tocou para a bomba de Niang. Aí foi segurar o placar em 2 a 1 e comemorar a loucamente a permanência. Já a turma do Frosinone…

Campeã Inter empata

Agito e gols não faltaram no primeiro tempo do duelo entre Verona e Inter de Milão. Aos dez minutos, Arnautovic colocou a Inter na frente ao concluir um passe meio sem querer de Bissek, de cabeça. Porém, o Verona não queria se despedir da sua torcida com uma derrota. Foi para cima e virou o jogo. Primeiramente com Noslin do passe de Suslov, aos 16. Depois, aos 37, com Suslov recebendo passe de Noslin, em retribuição. Contudo, nos acréscimos. Arnautovic fez seu segundo gol no jogo, concluindo jogada de Frattesi. No segundo tempo, o jogo foi menos intenso. Porém, nos acréscimos, Alexis Sánchez, que entrara pouco antes, recebeu pela esquerda e deu um belo toque por cobertura. Um golaço se o VAR não confirmasse impedimento. Dessa forma, o jogo ficou mesmo no 2 a 2.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano

Quinta-feira (23/5)

Cagliari 2×3 Fiorentina

Sexta-feira (24/5)

Genoa 2×0 Bologna

Sábado (25/5)

Juventus 2×0 Monza

Milan 3 x 3 Salernitana

Domingo (26/5)

Atalanta 3×0 Torino

Napoli 0x0 Lecce

Empoli 2×1 Roma

Frosinone 0x1 Udinese

Verona 2×2 Inter de Milão

Lazio 1×1 Sassuolo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Italiano: Campeã Inter empata; Empoli e Udinese escapam do rebaixamento apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.