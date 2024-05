Que fase! Evanilson marca no Tricampeonato do Porto

Recém-convocado para a Seleção Brasileira, o centroavante Evanilson, de 24 anos, teve mais um motivo de alegria neste domingo (26/5). Afinal, sagrou-se campeão da Taça de Portugal. E a cereja do bolo foi o gol que ele marcou aos 25′, empatando o jogo que estava em 1 a 0 para o rival. Depois, Taremi marcou o segundo tento do Porto, que tornou-se tricampeão da competição.

Por sinal, esse é o 20º título do clube na Taça de Portugal, o terceiro de forma consecutiva. Está atrás apenas do Benfica, que tem 26. O Sporting, que venceu o torneio pela última vez em 2018/19, tem 17.

Portanto, um incrível final de temporada para comemorar!

“Que momento especial estou vivendo. Mais um título com a camisa do Porto, marcando gol, em um clássico… estou muito feliz. Minha temporada foi muito boa, individualmente falando. Infelizmente, não conseguimos o título do Campeonato Português, mas estamos finalizando com outra conquista importante”, festejou.

Evanilson na lista do Brasil na Copa América

Além do troféu dos Dragões, o jogador cearense, nascido em 6/10/1999 na capital Fortaleza, também celebra a convocação para os Canarinhos. Afinal, ele entrou na lista de Dorival Junior para a Copa América, que será em junho, nos Estados Unidos.

“Ser convocado para a seleção foi a realização de um sonho, reconhecimento do trabalho que venho fazendo”, disse Evanilson, ressaltando seu empenho no dia a dia.

Formado no Fluminense, no Rio de Janeiro, em 2018, ele passou pelo STK Samorín, na Eslováquia, por empréstimo. Então, foi comprado pelo Tombense, de Minas Gerais, e chegou ao Porto em setembro de 2020.

