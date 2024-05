O Atlético-MG realizou mais um treino na manhã deste domingo (26), com foco na última partida da fase de grupos da Libertadores, que ocorrerá na terça-feira (26) contra o Caracas, na Arena MRV. Primordialmente os jogadores participaram de uma atividade liderada por Gabriel Milito. Fora do campo, afinal, estavam presentes o presidente Sérgio Coelho e o diretor Victor Bagy.

A visita matinal foi de rotina e desse modo, Sérgio Coelho aproveitou a ocasião para realizar duas reuniões na Cidade do Galo. A primeira, com o diretor de futebol, Victor Bagy, e outra, por fim, com o Centro de Informação do Galo (Ciga), que se encarrega, entre outras tarefas, de monitorar atletas em potencial no mercado para o Atlético.

Presidente não dá janela como encerrada

Com a janela de transferências próxima de abrir e o fim da temporada europeia, o Galo está em busca de reforços neste meio de ano. O atacante Bernard, já acertado com o clube, chega ao Brasil na próxima semana. Junior Alonso também está no radar para um possível retorno. Outros reforços pontuais estão sendo considerados.

O Galo fará mais um treino na manhã desta segunda-feira, antes do jogo da Libertadores na terça-feira, às 19h (de Brasília). A equipe de Gabriel Milito já está classificada para as oitavas de final e busca garantir o primeiro lugar no grupo, além da melhor campanha.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Presidente se reúne com Centro de Informação do Atlético e monitora reforços apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.