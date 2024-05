O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Talleres, nesta quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o Tricolor ainda tem um objetivo para cumprir antes de ir para o mata-mata. Terminar em primeiro lugar na sua chave.

Vice-líder com dez pontos, o Tricolor vai chegar aos mesmos 13 pontos em caso de vitória. A mesma pontuação que o Talleres tem neste momento. Caso o triunfo aconteça, as duas equipes vão terminar a primeira fase com a mesma campanha, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Desta forma, o saldo de gols entra como critério de desempate.

No momento, o São Paulo tem cinco gols de saldo, enquanto o Talleres tem seis. Assim, uma simples vitória por 1 a 0 coloca o Tricolor como líder do Grupo B.

Nas oitavas de final, os times de melhor campanha têm a vantagem de decidir em casa a primeira etapa do mata-mata. Nas fases seguintes, o mando de campo é definido de acordo com a pontuação que os classificados fizeram na fase de grupos. Assim, fazer o maior número de pontos e ter uma melhor colocação geral, é importante para que a equipe tenha que decidir os jogos importantes no MorumBIS.

No momento, apenas o Fluminense, no Grupo A, e Palmeiras, no Grupo F, são os únicos times com liderança garantida. Assim, o Tricolor busca uma vitória, mesmo que simples, para se juntar aos outros brasileiros e também ter o mando de campo nas oitavas de final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post São Paulo encara Talleres visando mando de campo no mata-mata apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.