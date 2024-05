Cacá aproveita chance, se firma e vive fase artilheira no Corinthians

Uma das últimas contratações da temporada, o zagueiro Cacá chegou quieto, esperou uma oportunidade e agora se tornou titular absoluto do Corinthians. Com gols e atuações consistentes, o defensor aproveitou o espaço aberto pela infecção por dengue de Gustavo Henrique e a expulsão de Raul Gustavo na Copa Sul-Americana. Além disso, vem vivendo um período de artilheiro.

Até aqui, ele foi titular nas últimas sete partidas, ao lado do equatoriano Torres e marcou três gols. Aliás, já é o ano em que ele mais balançou as redes em sua carreira. E o bom momento empolga Cacá que quer escrever história no Corinthians e levantar títulos.

“Sempre falei que eu cheguei para poder fazer história, eu quero fazer história, eu quero ser multicampeão como vários jogadores que estão aí, como Paulinho, Fagner, Romero, vários jogadores. Eu quero fazer minha história, né? Busco ser um líder e cobrar meus companheiros para a gente construir um time competitivo. A gente sabe que todos os jogadores defendem a instituição e que aqui não tem titular, todo mundo tem que se empenhar bastante para receber oportunidades. Somos uma equipe e tudo é em prol do Corinthians”, disse Cacá, para a Corinthians TV.

Cacá estava no Athletico-PR, mas pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, que o emprestou ao Corinthians até dezembro. Contudo, as boas atuações já fazem o Timão estudar um acerto em definitivo. Para ficar com o jogador, o Alvinegro terá que desembolsar R$ 20,6 milhões ao clube asiático.

