Colômbia libera Arias, do Fluminense, para enfrentar o Alianza Lima na quarta

Em grande fase, Jhon Arias está na pré-lista da Colômbia para a disputa da Copa América e desfalcará o Fluminense por, no mínimo, um mês. No entanto, os colombianos liberaram o jogador para atuar diante do Alianza Lima-PER na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores.

Da lista, todos os jogadores terão que se apresentar aos Los Cafeteros nesta segunda-feira (27), inclusive aqueles que atuam no futebol brasileiro. Por outro lado, o atleta tricolor conseguiu o adiamento em virtude do torneio continental, mesmo a equipe de Fernando Diniz já garantida nas oitavas de finais.

A dúvida fica por conta da presença de Arias diante do Juventude, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília). Nesse sentido, o duelo contra a equipe peruana pode ser o último do jogador pelo Fluminense antes de servir sua seleção.

Por fim, a Colômbia vai enfrentar Estados Unidos e Bolívia em amistosos nos dias 8 e 15 de junho. Depois, viajam para a disputa da Copa América.

Calendário da Colômbia 8 e 15 de junho: amistosos contra EUA e Bolívia;

20/06 até 02/07: primeira fase da Copa América;

4 a 6 de julho: quartas de final da Copa América;

9 e 10 de julho: semifinal da Copa América;

13 e 14 de julho: terceiro lugar e final da Copa América.

