Bicampeonato brasileiro do Fluminense completa 40 anos nesta segunda

O dia 27 de maio é especial para todos os torcedores do Fluminense. Afinal, comemora-se uma das maiores conquistas do clube, sobre um de seus arquirrivais, em pleno Maracanã. Há 40 anos, o Tricolor erguia a taça do Campeonato Brasileiro de 1984 após dois embates com o Vasco na decisão. Nesta segunda-feira (27), o clube celebra aquela conquista e já anunciou o lançamento de uma camisa especial em homenagem ao técnico daquela conquista: Carlos Alberto Parreira.

Antes da chegada daquele que seria tetracampeão com o Brasil dez anos depois (Parreira), José Luiz Carbone comandava a equipe. Em campo, uma dupla fez história e entrou para o hall dos maiores ídolos do clube: o casal 20 Assis e Washington. Além disso, outro ídolo comandava a equipe carioca: o paraguaio Romerito, assim como Paulo Victor, segundo goleiro que mais vestiu a camisa tricolor, com 365 partidas.

O time se classificou em segundo lugar na primeira fase pelo Grupo C, que era composto também por Santos, ABC-RN, Ferroviário-CE e Confiança-SE. O Tricolor de Laranjeiras ficou atrás apenas do Peixe, com 12 pontos. Na fase seguinte, liderou seu grupo diante de Goiás, São Paulo e Bahia, porém a polêmica demissão de Carbone, que esteve à frente do título do Carioca de 1983, chamou a atenção.

Foram apenas duas derrotas em 16 partidas, entretanto a relação conflituosa com o vice de futebol Antônio de Castro Gil fez com que o comandante perdesse essa queda de braço. Deixar o ponta Wilsinho de fora sacramentou a saída que poderia ter tirado o time do prumo, mas a chegada de Parreira foi fundamental.

Trajetória certeira no mata-mata

Sob o comando daquele que faria história dez anos depois, a equipe se solidificou ainda mais na competição. Nas quartas de finais, o Fluminense empatou com o Coritiba por 2 a 2, fora de casa, e mostrou que tinha condições de ficar com o título ao passear no Maracanã, com um triunfo por 5 a 0. Assis, Washington (2), Renê e Romerito marcaram os gols da goleada que colocou o time na semifinal. Na sequência, o adversário era o Corinthians da Democracia Corinthiana, de Sócrates, Zenon, Biro-Biro, Casagrande e cia. Em pleno Morumbi, os comandados de Parreira venceram por 2 a 0, com gols de Assis e Tato e seguraram a pressão do adversário. Na volta, no Maracanã, o empate sem gols carimbou a vaga na decisão.

Em 27 de maio de 1984, o Fluminense conquistou pela segunda vez o Campeonato Brasileiro. Em um Maracanã com quase 130 mil presentes, o time subiu a campo em vantagem sobre o Cruz-Maltino, devido ao triunfo por 1 a 0 no jogo de ida, com gol de Romerito, no dia 24, no mesmo local.

Dono da melhor defesa, o Tricolor segurou o melhor ataque da competição nos 180 minutos da final. A equipe garantiu a conquista com o placar de 0 a 0 no clássico decisivo. No mesmo ano, ainda venceu o Campeonato Carioca e o Torneio de Seul.

A base da escalação era formada pelos seguintes jogadores: Paulo Victor; Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco; Jandir, Deley, Romerito e Assis; Washington e Tato. O elenco ainda tinha Ricardo Lopes, Vica, Renato Martins, Leomir, Wilsinho e Paulinho.

