Santos busca a contratação de Marcelo Grohe, ex-Grêmio

Com a lesão de João Paulo, fora de todo restante da temporada, o Santos já se prepara para ir ao mercado de transferência atrás de um novo goleiro. E já teria um alvo definido. O Peixe tem interesse na contratação de Marcelo Grohe, que estava no Al-Ittihad.

O goleiro está livre no mercado após a saída do clube saudita, onde ficou por cinco temporadas. A ideia do Santos é ter Grohe o quanto antes para suprir a ausência de João Paulo. Contudo, o Alvinegro Praiano também sabe que deve enfrentar uma grande concorrência pelo jogador.

Mesmo livre no mercado, Grohe só pode atuar pelo Santos após a abertura da janela de transferências, no dia 3 de julho. Clubes da Série A também devem ir atrás do goleiro, mas o Peixe acredita que pode entrar forte nessa briga. Como o arqueiro já se desvinculou dos árabes, chegaria de graça na Vila Belmiro.

Assim, Brazão deve ter sequência no gol santista. Contratado no começo do ano, ele fez sua estreia na rodada passada, contra o América-MG, jogo no qual João Paulo se lesionou. Até a abertura da janela de transferência e uma possível chegada de Grohe, o jovem goleiro vai atuar em seis partidas da Série B.

Grohe ficou marcado pelo seu desempenho no Grêmio. São mais de 400 jogos com a camisa tricolor, de 2005 a 2018, com várias conquistas, sendo a Libertadores de 2017 a mais marcante. Em 2019, se transferiu para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Assim, o Santos pode ser o terceiro clube de sua carreira.

