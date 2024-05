Vasco recebe bônus por gols de Gabriel Pec nos Estados Unidos; entenda

Cria das divisões de base do Vasco, Gabriel Pec tem se destacado em solo norte-americano. Afinal, com a camisa do LA Galaxy, o atacante tem brilhado neste início e gerado benefícios financeiros ao Cruz-Maltino. Isso porque o clube carioca já recebeu mais de R$ 200 mil em bônus por causa dos tentos. A informação é do portal “ge”.

O último deles aconteceu na vitória sobre o Houston Dynamo por 2 a 1, neste sábado (25), na Califórnia, pela Major League Soccer (MLS). Na jogada, o atacante aproveitou o cruzamento do japonês Yamane e cabeceou no canto do goleiro Andrew Tarbell.

O Cruz-Maltino adicionou uma cláusula na venda que obriga o LA Galaxy a pagar US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil) a cada gol do atacante. Dessa forma, Gabriel Pec já estufou a rede em quatro oportunidades, em 14 partidas, o que gerou mais de R$ 200 mil para os cofres do clube. A cláusula tem limite de 50 tentos, o que pode render até R$ 2,4 milhões.

O atacante, revelado nas divisões de base vascaína, acertou com o clube norte-americano por US$ 10 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época). Com a camisa do Vasco, disputou 179 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências.

Por fim, a equipe carioca volta a campo no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Flamengo. O jogo será válido pela 7ª rodada do Brasileirão. A competição ficou duas semanas parada em virtude das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

