No domingo (26/05), Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, marcou presença no “Jogo das Estrelas”, no Maracanã. O treinador, que costuma falar sobre assuntos relacionados ao Brasil, comentou sobre um tema envolvendo Gabigol e Flamengo. Afinal, o atacante entrou em uma polêmica recentemente após ser flagrado usando uma camisa do Corinthians dentro da própria casa.

Assim, Dorival Júnior declarou apoio e respeito ao Gabigol neste momento de dificuldade. Na visão do técnico, esta polêmica entre atacante, clube e torcida deve ser solucionada futuramente.

LEIA MAIS: Diego Ribas fala sobre polêmica de Gabigol no Flamengo: ‘Erros reconhecidos’

Dorival analisa polêmica de Gabigol

“Eu torço para que tudo se ajeite, tudo se acerte. É um garoto que merece todo o meu respeito, ele sabe disso. Aliás, fui treinador dele não só no Flamengo mas no seu início no Santos. Então acho que tudo se ajeita. É um grande clube, são pessoas responsáveis, e o próprio Gabriel é um cara que sempre vestiu a camisa dos clubes que passou, por isso que eu torço muito para que tudo chegue em um consenso e tudo se ajeite”, disse Dorival Júnior na zona mista do Maracanã.

Dorival Júnior e Gabigol se conhecem desde outros carnavais. Afinal, ambos trabalharam juntos no Santos em 2016 e no Flamengo em 2022. No clube rubro-negro, os dois conquistaram juntos os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dorival comenta polêmica de Gabigol: ‘Acho que tudo se ajeita’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.