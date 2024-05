Seleção Brasileira fará treino aberto nesta terça-feira (28)

A Seleção Brasileira, que se prepara para dois amistosos contra a Jamaica, fará um treino aberto nesta terça-feira (28). No Estádio José do Rego Maciel, em Arruda (PE), a atividade está marcada para as 17h (de Brasília).

Para garantir o ingresso para o treino aberto, basta entrar no site Eleven Tickets. Cada torcedor poderá retirar até cinco entradas por CPF. No dia do treinamento, a entrada será pelo portão 3, a partir das 16h.

As jogadoras começaram a chegar em Pernambuco no domingo. Já nesta segunda (que terá o primeiro treino da Data-Fifa), mais nove convocadas se juntarão à delegação.

Nesta Data-Fifa, os dois amistosos da Canarinho serão contra a Jamaica. O primeiro acontecerá no dia 1 de junho, na Arena Pernambuco, em Recife. Posteriormente, as seleções voltam a se encontrar no dia 4 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

