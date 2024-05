Daniel Alves toma decisão polêmica com liberdade provisória

O ex-jogador Daniel Alves tomou uma incrível decisão enquanto está em liberdade provisória. O jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de estrupo e pagou R$ 5,6 milhões para ficar livre.

Afinal, Daniel Alves está desgastado com a mídia constantemente vigiando seus passos em Barcelona, cidade que mora há alguns anos. Agora, no entanto, ele decidiu mudar para Tenerife, uma ilha isolada do país.

O portal “Sport” informou que a ideia de Daniel Alves é para levar uma vida mais sossegada. “Só existe uma vida”, disse Daniel Alves. Ele confirmou a situação enquanto esteve no Tribunal de Barcelona, na última sexta-feira, local que precisa obrigatoriamente comparecer todas as sextas-feiras.

Aliás, isso não vai mudar. Daniel seguirá indo ao tribunal nas sextas. Essa é uma determinação para ele ficar em liberdade provisória. Além disso, está proibido de deixar a Espanha. Vale lembrar, afinal, que o jogador precisou entregar os passaportes.

A ideia de Daniel Alves é mudar de Barcelona junto com Joana Sanz. O casal reconciliou-se após os problemas que o jogador teve na Justiça. Ela chegou a anunciar a separação durante o processo, no entanto, mudou de ideia e está novamente com o jogador. Eles, aliás, foram vistos juntos fazendo compras em Barcelona e comendo em um badalado restaurante.

