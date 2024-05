O zagueiro Thiago Silva terá grande recepção por parte do Fluminense, seu futuro clube. Contratado junto ao Chelsea, o defensor deve receber festa para sua apresentação. Afinal, segundo o repórter Victor Lessa, o jogador de 39 anos já tem data para sua apresentação.

Será no dia 7 de junho, uma sexta-feira, no Maracanã, em evento que contará com atrações musicais. O evento será parecido com a apresentação de Marcelo, que também foi no Maior do Mundo e contou com grande participação da torcida do Fluminense. Ainda de acordo com o jornalista, o grupo de pagode “Sorriso Maroto” deve ser a atração.

LEIA MAIS: Colômbia libera Arias, do Fluminense, para enfrentar o Alianza Lima na quarta

O evento acontecerá num hiato entre jogos do Flu na temporada. A equipe joga no sábado (1º de junho) contra o Juventude, pelo Brasileirão. Depois, somente no dia 12, quando visita o Botafogo, no Nilton Santos, também pelo Campeonato Brasileiro.

Thiago Silva está de férias após finalizar a temporada com o Chelsea e só deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima semana. Dessa forma, o zagueiro deve iniciar os treinos com o restante do elenco do Flu já em junho. A janela de transferências abre no dia 10 de julho, data que Thiago Silva poderá, então, ter inscrição confirmada. A data marca também o jogo contra o Cuiabá, que pode marcar a reestreia do jogador com a camisa do Fluminense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Thiago Silva será apresentado pelo Fluminense em festa no Maracanã apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.