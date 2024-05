A delegação do Botafogo já está na Colômbia após sete horas de voo para Barranquilla, local onde o time alvinegro enfrenta o Junior, nesta terça-feira (28), pela última rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O técnico Artur Jorge deixou, assim, dois jogadores no Rio de Janeiro: Eduardo e Marçal, que sequer treinaram com o restante do grupo, no último domingo (26), no Estádio Nilton Santos, em atividade aberta ao público.

Segundo o “Canal do TF”, Marçal tem, então, um problema na panturrilha direita. No mês passado, aliás, o Botafogo informou somente que o jogador tinha uma lesão muscular, precisando de, no mínimo, até quatro semanas para se recuperar. Porém, o lateral está no Departamento Médico há cinco semanas.

Marçal, em 2024, ainda não teve uma sequência de jogos. O defensor convive com uma sequência de contusões que o atrapalham a retomar a condição de titular. Para piorar, ainda viu Hugo e Cuiabano se revezando na lateral esquerda do Botafogo. Ele tem apenas dez embates, em 2024.

Eduardo, por sua vez, tem uma lesão muscular na coxa esquerda. O meia, que também atua como centroavante, ainda sente um desconforto no local. Por ora, o Botafogo não trabalha com nenhuma previsão para o jogador ficar à disposição novamente do técnico Artur Jorge.

Nesta temporada, Eduardo disputou 18 partidas e marcou seis gols. Ao lado de Tiquinho, os dois são vice-artilheiros do Botafogo em 2024. Júnior Santos, com 16, ocupa o topo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Eduardo e Marçal ficam no Rio. Veja mais detalhes sobre as lesões da dupla apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.