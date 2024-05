Liga de futebol de Piqué contará com participação de diversos astros da bola

O ex-zagueiro Piqué seguiu no futebol mesmo após a aposentadoria, mas de maneira empreendedora. Um de seus negócios é uma competição de futebol Society chamada “Kings World League” (Liga Mundial dos Reis traduzindo para o português). O ex-jogador espanhol não criou uma competição dentro do padrão. Isso porque buscou inovar e o regulamento do torneio conta com diversas modalidades dentro da mesma partida.

Alguns exemplos são um contra um, dois contra dois, gol a gol. Assim como cartas especiais que as equipes podem usar para obter vantagens. No caso, gol que vale dois, exclusão de um jogador do time adversário, entre outros. Além disso, Piqué convida ex-jogadores famosos para promover a competição.

A Kings World League teve início, no último domingo (26), no México com uma impactante premiação de um milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,1 milhões na cotação atual). O torneio, aliás, conta com a participação de duas equipes brasileiras: a g3x FC, que pertence ao famoso streamer “Gaules”. Além da Furia FC, que tem como integrantes Falcão, rei do futsal, e outro conhecido streamer, Allan “O Estagiário”.

Conheça algumas das equipes que participam do torneio de Piqué

Deptostra FC – Bélgica

Eden Hazard – Ex-Chelsea e Real Madrid

Stallions – Itália

Francesco Totti (presidente) – Ex-Roma

Radja Nainggolan – Ex-Roma e Internazionale

Emiliano Viviano – Ex-Internazionale e Arsenal

Five FC – Inglaterra

Rio Ferdinand (presidente) – Ex-Manchester United

Anton Ferdinand – Ex-West Ham

Jermaine Pennant – Ex-Arsenal e Liverpool

Foot2Rue – França

Samir Nasri – Ex-Arsenal e Manchester City

Jérémy Ménez – Ex-Milan e PSG

Furia FC – Brasil

Falcão – Ex-jogador de futsal

Olimpo United – México

Chicharito Hernández (presidente) – Ex-Manchester United e Real Madrid

Kunisports – Argentina

Kun Agüero (presidente) – Ex-Manchester City e Barcelona

Nicolás Pareja – Ex-Sevilla

Nico Gaitán – Ex-Benfica e Atlético de Madrid

Ukraine Steel Team – Ucrânia

Andriy Shevchenko (presidente) – Ex-Milan e Chelsea

Andriy Pyatov (goleiro) – Ex-Shakhtar Donetsk

Yevhen Konoplyanka – Ex-Sevilla e Schalke 04

Dmytro Chygrynskiy – Ex-Barcelona e Shakhtar Donetsk

Junior Moraes – Ex-Corinthians e Shakhtar Donetsk

Darijo Srna – Ex-Cagliari e Shakhtar Donetsk

Andriy Voronin – Ex-Liverpool e Bayer Leverkusen

Marlos – Ex-São Paulo e Shakhtar Donetsk

1K FC – Espanha

Iker Casillas (presidente) – Ex-Real Madrid e Porto

Youniors FC – Alemanha

Mario Götze (presidente) – Ex-Borussia Dortmund e Bayern de Munique

Limon FC – Turquia

Arda Turan (presidente) – Ex-Barcelona e Atlético de Madrid

Atlético Parceros FC – Colômbia

James Rodríguez (presidente) – Jogador do São Paulo

Dorlan Pabón – Jogador do Atlético Nacional-COL

Giovanni Moreno – Ex-Atlético Nacional

Real Titan FC – Vários países

Álvaro Pereira – Ex-Internazionale e São Paulo

El Barrio – Espanha

Juanfran Torres – Ex-Atlético de Madrid e São Paulo

Pio FC – Vários países

Rubens Sambueza – Ex-River Plate, da Argentina

