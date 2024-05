Após assinar com o Rangers, Jefté se despede do Fluminense: ‘Enorme gratidão’

O Rangers, da Escócia, anunciou, na última sexta-feira (24), a contratação em definitivo do lateral-esquerdo Jefté, revelado nas divisões de base do Fluminense. Assim, o jogador, que pertencia ao clube carioca, estava emprestado ao Apoel, do Chipre. O Tricolor, portanto, vendeu 80% dos direitos por 800 mil euros (cerca de R$ 4,4 milhões) e vai manter 20%. Nas redes sociais, o jogador se despediu e agradeceu por sua formação.

Uma publicação compartilhada por Jefté (@jftvital)

