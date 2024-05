Estádio próprio: Flamengo se reúne com presidente da Caixa nesta segunda (27)

O Flamengo deu mais um passo, na manhã desta segunda-feira (27), em busca da construção do seu estádio próprio. O presidente Rodolfo Landim se reuniu com Carlos Vieira, presidente da Caixa, e nomes importantes da política carioca, como Pedro Paulo e Dr. Luizinho.

Segundo o repórter Luiz Gustavo, do canal Paparazzo Rubro-Negro, o cenário é de otimismo por parte do Flamengo, após a reunião, pela compra do terreno do antigo Gasômetro.

Nas redes sociais, o Deputado Federal Dr.Luizinho falou sobre o encontro.

“Essa manhã participei de uma reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Deputado Federal, Pedro Paulo. Conversamos sobre um grande projeto, sonho de todo flamenguista”, publicou.

O Flamengo quer que o tão sonhado estádio próprio seja construído no terreno do antigo Gasômetro. Para isso, negocia com a Caixa Econômica o melhor caminho para adquirir o espaço.

O local é de um fundo de investimentos da Caixa e está avaliado em cerca de R$ 250 milhões.

