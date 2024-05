Will Smith recebe ‘forcinha’ de Rodrygo para divulgar novo filme

Will Smith, astro de Hollywood, está em Madri, na Espanha, para divulgar o filme “Bad Boys 4” que estreia em junho nos cinemas. O ator aproveitou para encontrar o brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, que fez até uma pequena encenação para divulgar o lançamento.

Assim como Will Smith, o brasileiro também terá um mês de junho muito significativo importante. Isso porque ele disputa a final da Champions League no dia 1º contra o Borussia Dortmund e a Copa América com o Brasil. Falando na Seleção, o brasileiro presenteou o ator com uma camisa do Brasil e outra do Real Madrid.

Rodrygo, que tem 17,6 milhões de seguidores no Instagram, alcançou 2 milhões e 100 mil curtidas com as fotos ao lado do astro dos cinemas. Em publicação compartilhada com o perfil de Will Smith, que soma mais de 67 milhões de seguidores, o vídeo foi reproduzido 7 milhões de vezes.

Confira as postagens com Rodrygo e Will Smith

Nos Estados Unidos, a Sony Pictures agendou o lançamento do filme “Bad Boys 4” para 7 de junho deste ano. Embora se espere que a data de estreia no Brasil seja próxima, ainda não houve uma confirmação oficial. A Sony Pictures apenas mencionou que lançará o título no mercado nacional “em breve”.

