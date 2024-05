Câmara aprova parecer em conjunto, e reforma do estádio do Vasco dá novo passo

Em reunião extraordinária, as 17 comissões responsáveis por analisar o texto do Projeto de Lei para o potencial construtivo de São Januário, estádio do Vasco, aprovaram conjuntamente um parecer favorável para sua aprovação.

A sessão aconteceu nesta segunda-feira (27), na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A notícia é positiva, pois estima-se que o parecer costuma acontecer em oito meses. Todos os vereadores das comissões presentes votaram a favor.

Das três audiências públicas esperadas antes da votação do projeto, uma já foi realizada, com outras duas por vir. A primeira será na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo, marcada para quarta-feira (29), às 10h (de Brasília). A outra, em São Januário, ainda não foi confirmada, mas espera-se que ocorra no início de junho.

O passo seguinte seria o processo de votação, onde os parlamentares podem sugerir emendas ao texto. Depois, a votação acontece precisando de pelo menos 26 votos favoráveis para aprovação. Caso isto aconteça, o projeto segue para sanção ou veto do Prefeito.

Presidente do Vasco quer reforma para 2024

A ideia do presidente Pedrinho é, assim, que a reforma tenha início ainda em 2024. Ele afirmou este desejo em coletiva realizada em São Januário, no dia 27 de março.

“Nos melhores dos sonhos, isso não é uma promessa, isso é um desejo, que a gente consiga iniciar as obras no final do ano. Esse é o nosso desejo. A gente se empenha quase que 24h por dia para que isso aconteça”, afirmou Pedrinho à época.

