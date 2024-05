Com venda do Cruzeiro, saiba fortuna e quais empresas Ronaldo Fenômeno ainda tem

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno vendeu suas ações na SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH. Sem o time celeste, no entanto, Ronaldo ainda permaneceu com algumas empresas e uma fortuna que não dá para colocar defeitos.

Afinal, Ronaldo Fenômeno é um dos grandes jogadores da história do futebol mundial. E isso lhe rendeu frutos. Ele, aliás, sabe gerir sua fortuna. Estima-se que o jogador tem R$ 1 bilhão como empresário.

Aliás, Ronaldo é dono da Tara Sports, empresa sediada em Madri. Foi essa empresa, afinal, que comprou o Cruzeiro. A Tara também é dona do Valladolid, primeiro clube que o Fenômeno comprou. Aliás, pelos lados da Espanha, o ex-atleta também já falou em vender o clube.

O ex-dono do Cruzeiro, aliás, também tem uma startup de gestão patrimonial e financeira para atletas de futebol. O sócio dele é o atacante Gabriel Jesus, atualmente atleta do Arsenal. A empresária Viviane Leal é cofundadora. Essa empresa recentemente se juntou ao Galaticos Capital.

Ronaldo ainda tem a Fundação Fenômenos, criada por Ronaldo em 2010, quando o Brasil disputou a Copa do África do Sul. A presidente da entidade atualmente é Celina Locks, esposa do ex-jogador.

O ex-atleta do Real Madrid também tem a “Ronaldo Academy”. A empresa é especializada em aplicar metodologias de treinamentos e investir na formação de jogadores de futebol. A idade trabalhada é de 5 a 17 anos e tem Márcio Atalla como sócio.

Por fim, Ronaldo é proprietário da Oddz Network, uma holding que controla os seguintes empreendimentos: Octagon, Ronaldo TV, Beyond Films, Ways Agência de Viagens e a Talents.

