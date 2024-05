Saiba quem assume a vaga de João Paulo no gol do Santos

Na última sexta-feira (24), o Santos foi até a Arena Independência e acabou derrotado por 2 a 1 pelo América-MG, pela sétima rodada da Série B. Porém, o placar foi o menos comentado, pois a lesão do goleiro João Paulo ganhou a grande repercussão.

Sem o arqueiro titular, que ficará fora da equipe nos próximos seis meses, devido à ruptura do tendão de aquiles da perna direita, a comissão técnica começa a olhar para as opções de elenco.

O jovem Brazão, que chegou recentemente ao clube, aparece como primeira opção de Fábio Carille. Aos 23 anos, o goleiro foi elogiado pelo jogo contra o Coelho e deve ganhar sequência.

O grande problema é o banco de reservas. Com apenas 16 anos, Diógenes é o substituto imediato, o que faz a diretoria correr no mercado para contratar um novo arqueiro. Ele é visto como uma promessa do futuro, e Fábio Carille e os dirigentes não pretendem queimar etapas com Diógenes dentro do Santos.

Marcelo Grohe no Santos?

De acordo com as informações do Diário do Peixe, o goleiro Marcelo Grohe é o favorito a desembarcar na Vila Belmiro na janela de transferências do meio do ano. Logo depois de encerrar o seu vinculo com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o arqueiro está livre no mercado.

Pesa a seu favor a experiência e o currículo vencedor. Entre os mais diversos títulos, Marcelo Grohe já faturou a Libertadores da América pelo Grêmio, em 2017.

Calendário

O próximo jogo do Santos na Série B acontece no próximo dia 3 de junho. O time de Fábio Carille mede forças com o Botafogo-SP, em Londrina. O duelo é válido pela oitava rodada da Segunda Divisão.

