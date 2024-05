Após ser flagrado usando uma camisa do Corinthians dentro de casa, Gabigol perdeu o direito de usar a camisa 10 do Flamengo. O atacante, desse modo, agora é dono da “99” no clube. A estreia do novo número aconteceu no jogo diante do Amazonas, na Arena Amazônia, pela Copa do Brasil.

No entanto, Gabigol precisa permanecer como camisa 10 do Flamengo na partida diante do Millonarios. Afinal, não é permitido trocar de número durante os jogos da Libertadores. No regulamento da Conmebol, há um artigo que proíbe mudança de camisas no decorrer da competição.

LEIA MAIS: Torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo da Libertadores

Camisa 10 do Flamengo

A troca de números só é permitida se um jogador sair do clube no meio da temporada ou for retirado da lista de inscritos. Portanto, Gabigol precisa permanecer como camisa 10 nos jogos da Libertadores. O número 99, desse modo, só está disponível nas partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. Com sete pontos conquistados, os jogadores rubro-negros precisam vencer para terminar a primeira fase na liderança.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com a camisa 10 do Flamengo, Gabigol retorna ao Maraca após polêmica apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.