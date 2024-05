Vai diminuir o queixo? Pedro, do Flamengo, visita especialista em ortondontia facial

O atacante Pedro, do Flamengo, visitou uma especialista em ortodontia facial, nesta segunda-feira, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O jogador postou uma foto no Instagram e a notícia caiu “como uma bomba”. Afinal, o “queixada” vai operar para diminuir o queixo?

O jogador tem uma condição conhecida como prognatismo, que acontece quando a parte de baixo do rosto cresce mais do que a parte de cima. Isso causa uma desarmonia facial, afetando ossos, dentes e músculos. Geralmente, quem tem prognatismo tem mordida cruzada na frente e o rosto parece mais afundado.

Pedro vai operar?

A condição afeta o bem-estar da pessoa e pode ser corrigida com uso de aparelho ou processo cirúrgico. Contudo, apesar dos benefícios, a informação de uma cirurgia não foi confirmada por Pedro e nem pela equipe da doutora em ortodontia e ortopedia facial Cynthia Veit, que acompanha o jogador.

Aliás, o processo pós-cirúrgico é doloroso e acima de tudo, demorado. Isso porque especialistas afirmam que a recuperação de uma cirurgia como essa pode levar de 6 a 12 meses, dependendo do paciente. Além disso, em caso de cirurgia neste momento, Pedro perderia boa parte de uma temporada pelo Flamengo.

Momento do jogador

Pedro chegou ao Flamengo no começo de 2020, ainda com Jorge Jesus, mas só se consolidou como titular absoluto em 2022, com Dorival Júnior. O atacante atualmente é peça imprescindível no sistema ofensivo rubro-negro. Com 18 gols marcados, o camisa 9 é o artilheiro do futebol brasileiro em 2024.

O atacante participou de quatro gols nos últimos três jogos da equipe. Na Copa do Brasil, Pedro marcou um gol de joelho na Arena da Amazônia. Com isso, os rubro-negros venceram os aurinegros por 1 a 0 em Manaus e se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil.

