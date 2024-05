Com dois jogos no Maracanã, veja programação semanal do Fluminense

Após uma semana com apenas um compromisso, o Fluminense se prepara para duas partidas em sequência na temporada. Afinal, enfrenta o Alianza Lima e o Juventude, ambos no Maracanã, com os jogos acontecendo na quarta (29) e sábado (1º), respectivamente.

Dessa forma, após o treino desta segunda (27), no CT Carlos Castilho, o Tricolor divulgou a programação do departamento de futebol do clube. A equipe volta a treinar na terça (28), em atividade que encerra a preparação para o duelo diante do Alianza Lima, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, a acontecer na quarta.

O time treina novamente na quinta (30) e na sexta (31), visando, assim, a partida contra o Juventude, no retorno da equipe ao Brasileirão após paralisação de duas rodadas. Após o duelo do sábado, o elenco ganha, então, uma folga no domingo.

Programação do Fluminense

28/05 – Terça-feira

– 09h30 – Treino – CTCC

29/05 – Quarta-feira

– 21h30 – Libertadores (sexta rodada), Fluminense x Alianza Lima (PER), Maracanã

30/05 – Quinta-feira

– 15h30 – Treino – CTCC

31/05 – Sexta-feira

– 09h30 – Treino – CTCC

01/06 – Sábado

– 18h30 – Brasileirão (sétima rodada), Fluminense x Juventude, Maracanã

02/06 – Domingo

– Folga

O Fluminense é o líder do Grupo A da Libertadores e visa aumentar sua pontuação para obter mais vantagens ao longo do mata-mata da competição. Com 11 pontos, a equipe de Fernando Diniz pode chegar a 14 e, assim, terminar a fase de grupos como o melhor dentre os líderes de suas chaves. Nesse caso, garantiria atuar, então, como mandante os jogos da volta das oitavas, quartas e semifinal – a final é em jogo único e estádio neutro.

