A bola vai rolar para mais uma partida da Libertadores 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Atlético-MG recebe o Caracas (VEN) pela sexta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paramount+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Atlético-MG

Líder do Grupo G, o Galo precisa de apenas um empate para confirmar a primeira colocação da chave. Com 12 pontos, a equipe de Gabriel Milito vem de derrota no torneio, mas agora conta com o apoio do torcedor. Em caso de derrota, porém, o time mineiro terá de torcer para o Peñarol não vencer o Rosario Central para seguir em primeiro.

Como chega o Caracas

Os venezuelanos jogam apenas para cumprir tabela. Com apenas um ponto conquistado em 15 disputados, o Caracas perdeu quatro partidas e empatou uma. O clube, aliás, sequer tem chances de conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana.

ATLÉTICO-MG X CARACAS

Libertadores 2024 – Sexta rodada – Grupo G

Data e horário: 28/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Rômulo, Bruno Fuchs (Maurício Lemos) e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

CARACAS: Wuilker Faríñez; Francisco La Mantía, Rubert Quijada e Bianneider Tamayo; Luis Casiani, Daniel Padilla, Bryant Ortega e Renne Rivas; Manuel Sulbarán, Danny Pérez e Edwuin Pernía. Técnico: Henry Meléndez

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

Assistentes: Dennys Guerrero (ECU) e Danny Ávila (ECU)

VAR: Benjamín Saravia (CHL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético-MG x Caracas: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.