Globo registra mais audiência com ‘Futebol Solidário’ do que com o Brasileirão

A Globo divulgou dados de audiência do “Futebol Solidário”, jogo realizado para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, que aconteceu neste domingo. O objetivo era arrecadar doações para o estado, mas a Globo também conseguiu garantir um sucesso de público na TV.

Direto do Maracanã, o jogo reuniu grandes nomes do esporte e celebridades como Ludmilla, que impulsionaram a audiência da TV Globo, alcançando recordes nas principais regiões. Além disso, a audiência chegou a ser maior que qualquer outro jogo transmitido pela emissora aos domingos em 2024, o que inclui o Brasileirão.

Globo registra recorde no RJ

A narração do jogo na TV Globo foi feita por Luis Roberto, com comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes. No Rio de Janeiro, a transmissão atingiu a maior audiência do futebol aos domingos da TV Globo em 2024. Isso porque o jogo registrou 28 pontos e 45% de participação. Ou seja, a emissora teve um aumento de +75% (+12 pontos) em comparação com os quatro domingos anteriores.

No Brasil

Durante a partida, que ocorreu das 16h08 às 17h56, entre os times União e Esperança, que terminou empatado em 5 a 5, a audiência atingiu 21 pontos com 38% de participação no Painel Nacional de Televisão (PNT).

Além disso, representou um crescimento de +40% (+6 pontos) na média de audiência da emissora no horário em comparação com os quatro domingos anteriores, sendo a segunda maior audiência do futebol aos domingos na TV Globo neste ano em nível nacional.

Em São Paulo

Em São Paulo, também foi registrada a segunda maior audiência do futebol aos domingos do ano, com 21 pontos e 35% de participação. Um aumento de 31% (+5 pontos) em comparação com a média de audiência do horário nos quatro domingos anteriores.

Internet

Nas redes sociais, o jogo foi o conteúdo televisivo mais comentado do dia, com 16 mil menções no “X”, antigo Twitter. A hashtag oficial (#FutebolSolidário) ficou em destaque nos Trending Topics do Brasil por mais de 16 horas. A partida também gerou alto engajamento, com cinco dos dez assuntos mais comentados do Brasil.

No Google, a transmissão da Globo ajudou a aumentar a visibilidade do Rio Grande do Sul, com um aumento de 40% nas buscas relacionadas ao estado. Entre os termos mais pesquisados, ‘Ronaldinho Gaúcho’ acumulou mais de 100 mil buscas na plataforma.

