Internacional x Belgrano: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta terça-feira, o Internacional recebe o Belgrano (ARG) pela sexta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena Barueri, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN, do Star+ e do SBT a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Internacional

O Colorado volta aos gramados após exatamente um mês desde sua última partida. Com as fortes chuvas no Rio Grande do Sul desde o fim do mês passado, afinal, o clube precisou parar as atividades por um tempo. Dessa forma, sem conseguir jogar em casa, o Inter será itinerante nas próximas semanas.

O Internacional tem cinco pontos, mas por enquanto só fez três partidas. Justamente por causa das chuvas, o Colorado teve duas partidas adiadas, que serão disputadas mais adiante.

Como chega o Belgrano

Diferentemente do rival gaúcho, o clube argentino não tem nenhuma partida por fazer ainda. Ou seja, o Belgrano encerra a participação na fase de grupos nesta terça-feira. E a vitória para os argentinos é fundamental, pois o clube pode perder a liderança por conta dos jogos que estão atrasados e ficar de fora do mata-mata.

INTERNACIONAL X BELGRANO

Copa Sul-Americana 2024 – Sexta rodada – Grupo C

Data e horário: 28/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (Fernando) e Renê; Thiago Maia, Aránguiz, Alan Patrick e Mauricio (Wesley); Borré e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

BELGRANO: Nahuel Losada; Matias Moreno, Alejandro Rebola, Agustín Baldi e Juan Barinaga; Esteban Rolón, Facundo Quignon e Juan Velázquez; Matías Marín, Pablo Chavarría e Bryan Reyna. Técnico: Juan Cruz

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Fernando Vejar (CHL)

