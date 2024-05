Pedro Martins despista ao falar sobre possível retorno de Coutinho ao Vasco

Após participar do Conselho Técnico Extraordinário na CBF, nesta segunda-feira (27), o executivo de futebol do Vasco, Pedro Martins, falou à imprensa sobre Philippe Coutinho. Perguntado sobre o possível retorno do craque, Martins despistou.

Sem citar o nome do jogador, ele revelou que o clube está se organizando para a janela de transferências, que se abre em julho. Dessa forma, as equipes só podem inscrever novos atletas a partir do dia 10 do mês em questão.

“Pode falar (para o torcedor) que o Vasco está se preparando, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências. Quando for o momento vamos entrar no nome a nome”, respondeu, ao ser perguntado sobre Coutinho.

Pedro Martins também falou sobre a briga na Justiça, que envolve o associativo e a 777 Partners, empresa detentora de 70% da SAF do clube. Para ele, o futebol está “blindado”, pensando apenas, assim, nas competições que o time disputa.

“Todo mundo está pensando no bem do Vasco. E do nosso lado, a gente procura proteger o futebol, fazer com que o futebol esteja blindado dessas decisões, pensando no desempenho do Brasileiro e da Copa do Brasil. Mas eu acredito que, ali na frente, vamos ver que, independentemente de qualquer decisão que aconteça, o Vasco estará protegido e evoluirá a partir daí”, finalizou.

