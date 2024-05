Agora é oficial: Harry Kane conquistou a primeira Chuteira de Ouro da carreira. Com 36 gols marcados na Bundesliga em sua primeira temporada no Bayern de Munique, o capitão da seleção inglesa levou o troféu, sucedendo Erling Haaland, que também marcou 36 gols em seu primeiro ano como jogador do Manchester City.

Dessa maneira, o segundo colocado na Chuteira de Ouro 2023/24 foi Serhou Guirassy, do Stuttgart, com 28 gols. Em seguida, Kylian Mbappé, com 27 gols na Ligue 1 pelo PSG, e Erling Haaland, também com 27 gols na Premier League, cruciais para o Manchester City conquistar o campeonato pela quarta vez consecutiva.

O prêmio está assegurado, uma vez que a última grande Liga a terminar foi a Série A, cujo artilheiro foi Lautaro Martínez, com 24 gols. Dessa forma, o atacante argentino empatou com Artem Dovbyk, do Girona, e Loïs Openda, do Leipzig, ambos também com 24 gols.

Veja o top-10 da Chuteira de Ouro 2023/24

1º – Harry Kane (Bayern de Munique) – 36 gols / 72 pontos

2º – Serhou Guirassy (Stuttgart) – 28 gols / 56 pontos

3º – Kylian Mbappé (PSG) – 27 gols / 54 pontos

4º – Erling Haaland (Manchester City) – 27 gols / 54 pontos

5º – Artem Dovbyk (Girona) – 24 gols / 48 pontos

6º – Lautaro Martínez (Inter de Milão) – 24 gols / 48 pontos

7º – Lois Openda (Leipzig) – 24 gols / 48 pontos

8º – Alexander Sorloth (Villarreal) – 23 gols / 46 pontos

9º– Cole Palmer (Chelsea) – 22 gols / 44 pontos

10º – Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) – 28 gols / 43,5 pontos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Chuteira de Ouro: Harry Kane conquista prêmio inédito apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.