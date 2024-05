Marcelo Grohe faz exigência ao Santos; saiba mais

A negociação entre o goleiro Marcelo Grohe e Santos está em curso. Logo depois da lesão de João Paulo, a diretoria do Peixe agiu rápido no mercado e foi atrás do arqueiro que ficou livre após sair do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Interessado em voltar ao Brasil, Marcelo Grohe abriu conversas com o Peixe e espera acertar a sua transferência nos próximos dias, pois o time paulista tem pressa na negociação. De acordo com as informações divulgadas pelo ge, o jogador pediu ao menos dois anos e meio de contrato. Ou seja, em caso de acerto, ele ficaria até dezembro de 2026.

Posição do Santos

Agora, Marcelo Teixeira e seus pares analisam o pedido e devem encaminhar a contratação. A questão salarial e bônus por assinatura, ainda não entrou na conversa entre as partes.

Experiência

Um dos motivos para fechar com Marcelo Grohe é a possibilidade de ter um goleiro experiente no elenco. Além disso, o currículo vitorioso chama a atenção e anima a comissão técnica de Fábio Carille.

O ápice do arqueiro foi em 2017. Na ocasião, ele foi peça importante do Grêmio na campanha que culminou com o título da Libertadores da América.

João Paulo lesionado

A busca incessante do Santos foi iniciada após o jogo contra o América-MG. Na partida, o goleiro teve uma lesão e só volta em 2025 aos gramados. Sendo assim, Gabriel Brazão, de apenas 23 anos, será o titular. O reserva é Diógenes, com 16 anos, fica como substituto imediato.

