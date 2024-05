Coquimbo x Red Bull Bragantino: onde assistir, arbitragem e escalações

Nesta terça-feira (28), Coquimbo e Red Bull Bragantino entram em campo pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo acontece no estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). O Massa Bruta é o único que entra em campo com interesse no duelo, pois o time está na vice-liderança da chave H, com 12 pontos. Os Piratas estão eliminados, com quatro pontos.

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo streaming Star+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Coquimbo

Eliminado do torneio, o time chileno entra em campo apenas para cumprir tabela. Sendo assim, o técnico Fernando Díaz, quer um time mais leve dentro das quatro linhas e, que diante do seu torcedor, encerre a participação com três pontos.

Como chega o Red Bull Bragantino

Enquanto isso, o Bragantino tem um grande objetivo. A única certeza é que o Massa Bruta está na próxima fase da competição. Agora, resta saber qual será a fase. Se avançar como vice-líder, o time joga os playoffs. Caso saía com a vitória e conte com o tropeço do Racing, a equipe de Pedro Caixinha está nas oitavas de final. Devido ao cenário, o time brasileiro entra com força máxima para alcançar o triunfo.

COQUIMBO-CHI X RED BULL BRAGANTINO

6ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana

Data e horário: 28/5/2024 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo (CHI)

COQUIMBO: Diego Sánchez; Escobar, Elvis Hernández, Cabrera e Cornejo; Camargo e Glaby; Cabral, Chandía e Barrera; Andrés Chávez. Técnico: Fernando Díaz.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Luan Cândido, Pedro Henrique e Guilherme Lopes; Lucas Evangelista e Matheus Fernandes; Mosquera, Vitinho e Lincoln; Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Alex Cajas (EQU)

Assistentes: Juan Aguiar (EQU) e Mauricio Lozada (EQU)

VAR: Andres Cunha (URU)

