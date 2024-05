Novorizontino marca no fim e vence o Botafogo-SP pela Série B

Em duelo de times de segunda página da tabela da Série B e com pouco repertório, o Novorizontino venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta segunda-feira (27), pela sétima rodada, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto . O volante Carlos Manuel, contra, anotou o gol solitário aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Ribeirão Preto segue sem vencer na Série B, não balança as redes pela quinta partida seguida e ocupa a lanterna, com apenas cinco pontos. Do outro lado, o Tigre do Vale assume a décima posição, com dez somados, e volta a reencontrar o caminho das vitórias após quatro jogos.

O Jogo

Botafogo-SP e Novorizontino fizeram um primeiro tempo sololento em Ribeirão Preto. Os times tiveram poucas chances claras de gols. Na volta para a segunda etapa, as equipes propuseram um jogo mais aberto, mas as chances não eram claras. Perto dos 40 minutos, o Tricolor pressionou e fez o goleiro Jordi trabalhar, mas sem sucesso.

No fim, um vacilo deu a vitória para o time visitante. O atacante Neto Pessoa puxou contra-ataque e no momento de chutar o volante Carlos Manuel, do Botafogo-SP, fez o desarme, mas a bola foi para o próprio gol.

Próximos desafios

Agora, os times focam na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado, o Novorizontino encara o Brusque, que busca sair do Z4, às 17h, no Gigantão das Avenidas. O Botafogo-SP, por sua vez, vai enfrentar o líder Santos, às 20h, no Estádio do Café, em Londrina. O Peixe ainda cumpre punição do STJD por causa da confusão na Vila Belmiro no ano passado.

Jogos da 7ª rodada da Série B

América-MG 2×1 Santos

Guarani 0x0 Paysandu

Ituano 2×0 Ponte Preta

Vila Nova 2×2 Brusque

Ceará 2×1 Chapecoense

Coritiba 3×0 Operário-PR

Botafogo x Novorizontino

Avaí 2×0 Goiás

