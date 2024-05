Corinthians x Racing-URU, com a Voz do Esporte, às 17h30

Corinthians e Racing-URU se enfrentam, nesta terça-feira (28/5), às 19h (de Brasília). Este jogo define as duas primeiras colocações do Grupo F. O Racing lidera com 11 pontos e o Timão, tem dez. Assim, os uruguaios terminam em primeiro com o empate e só a vitória interessa aos paulistas. Para lembrar: o primeiro colocado avança diretamente às oitavas e o segundo jogará a repescagem contra um dos terceiros colocados da Libertadores. A Voz do Esporte fará a cobertura desta decisão e começa a cobertura com um esqueta a partir das 17h30 (de Brasília). A narração desta decisão é do premiado Cesar Tavares.