Martinelli cita expectativa por Thiago Silva e maior exigência no Fluminense: ‘Régua mais alta’

Atual campeão e já classificado para as oitavas, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima-PER pela Libertadores. Assim, na véspera do duelo no Maracanã, Martinelli falou sobre a chegada de Thiago Silva, reforço do Tricolor para a sequência da temporada.

“Muito importante ter jogadores desse nível. Que foram multicampeões na Europa. Chegam para agregar. Marcelo já trouxe muito e tenho certeza que o Thiago também vai. São jogadores muito experientes que conversam muito com a gente. Não só os dois. Tem o Felipe, o Ganso, mais jogadores. Acho que vai agregar bastante para a gente que é mais novo. Facilita tê-los em campo”, frisou.

O defensor se apresenta no próximo dia 7 de junho no Maracanã, em um evento semelhante ao que aconteceu no retorno do lateral-esquerdo Marcelo. Até o momento, mais de 30 mil torcedores já garantiram presença na apresentação.

Sequência do ano e futuro no clube

Desde que subiu para os profissionais em 2020, o meio-campista acumula conquistas com a camisa tricolor, como Carioca de 2022 e 2023, Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana de 2024. Além disso, se transformou em titular absoluto no esquema de Diniz e mostra versatilidade ao também atuar em outras posições. Com a proximidade da janela de transferência, o jogador falou sobre seu futuro.

“Estou muito feliz aqui no Fluminense. Afinal, sempre fui muito feliz aqui. Espero viver grandes momentos, conquistar títulos. Coloco meu caminho na mão de Deus que as coisas vão acontecer”, explicou.

Antes do treino de terça teve entrevista com o Martinelli no CT Carlos Castilho! pic.twitter.com/ELrgH8B3oW — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 28, 2024

Apesar de já ter garantidos a vaga nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, o Tricolor está no Z4 do Brasileirão. Esta oscilação trouxe, inclusive, algumas manifestações no CT Carlos Castilho e pichações em Laranjeiras, recentemente. De acordo com Martinelli, os títulos fizeram a régua subir, assim como a exigência ser ainda maior.

“Depois que você ganha um título, os adversários melhoram e você tem que melhorar também. Acho que a régua está mais alta. Temos que performar melhor que ano passado se quisermos ganhar novamente a competição. O calendário é muito puxado com Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Então, tem que virar a chave muito rápido e às vezes, em uma competição ou outra, acaba tendo algum deslize”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Martinelli cita expectativa por Thiago Silva e maior exigência no Fluminense: ‘Régua mais alta’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.