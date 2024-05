Grêmio x The Strongest: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais uma partida da Libertadores 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Grêmio recebe o The Strongest (BOL) pela sexta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O Imortal volta a jogar após quase um mês desde a última partida por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Dessa forma, com a cidade de Porto Alegre ainda sem poder receber uma partida, o Grêmio decidiu mandar o duelo no Couto Pereira, casa do Coritiba.

O time de Renato Portaluppi é lanterna de sua chave, com três pontos, mas ainda tem três partidas a fazer. Os jogos atrasados, afinal, serão disputados mais à frente, e o Tricolor depende de si para conseguir a classificação.

Como chega o The Strongest

O The Strongest não teve a tabela afetada por conta das partidas do Grêmio e encerra sua participação na fase de grupos nesta quarta-feira. Os bolivianos, aliás, dependem de uma simples vitória para conseguirem a classificação. Um empate, porém, também não é um resultado ruim.

GRÊMIO X THE STRONGEST

Libertadores 2024 – Sexta rodada – Grupo C

Data e horário: 29/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Galdino, Cristaldo e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi

THE STRONGEST: Viscarra; Maxi Caire, Darío Aimar, Jusino, Fabricio Quaglio; Diego Wayar, Luciano Ursino; Joel Amoroso, Michael Ortega, Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

