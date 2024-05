O Chelsea foi rápido no mercado e já fechou com um técnico para substituir Maurício Pochettino, que foi demitido na última semana. Isso porque o clube inglês anunciou que fechou com o italiano Enzo Maresca, ex-Leicester. A negociação teve um rápido desfecho positivo, já que o interesse surgiu na última segunda-feira (27).

Inicialmente, o jornalista italiano Fabrizio Romano e a emissora inglesa “Sky Sports” informaram que os Blues ofereceram dois modelos de contrato a Maresca: dois anos, com opção de renovação por mais um, e um vínculo por três temporadas. Contudo, segundo o profissional especialista no mercado de transferências europeu, após nova negociação, as partes chegaram a um acordo por um contrato de cinco anos. Com a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O movimento do clube azul de Londres foi considerado ousado. Como compensação ao Leicester, o Chelsea deve pagar algo próximo aos 10 milhões de libras (R$ 66 milhões).

Carreira do novo técnico do Chelsea

Maresca era auxiliar de Guardiola e trabalhou como técnico do sub-23 do City em 2021/22. Em seguida, comandou o Parma. No entanto, ficou apenas 14 jogos e acabou demitido. O técnico italiano estava na comissão técnica dos Citizens que levantou a tríplice coroa na temporada passada, com os títulos da Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões.

Assim, deixou o clube e assinou com o Leicester na temporada passada para a disputa da Segunda Divisão. Em 53 partidas à frente dos Foxes, foram 36 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Terminou a Championship como campeão, somando 97 pontos.

Maresca venceu a disputa com outros dois candidatos a assumir o cargo. Tratam-se de Kieram McKenna, que também subiu de divisão com o Ipswich Town. Além do dinamarquês Thomas Frank, com trabalho de destaque no Brentford.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Chelsea fecha com o técnico italiano Enzo Maresca apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.