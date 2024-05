BH se recupera de lesão no Flamengo e é relacionado para jogo da Libertadores

Tite conta com um retorno importante no jogo entre Flamengo e Millionarios, pela Libertadores. Afinal, Bruno Henrique está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. O atacante, dessa forma, está relacionado para partida e deve ficar como opção no banco de reservas. A informação é do “ge”.

Lesão de BH no Flamengo

O atacante se lesionou no jogo entre Palestino e Flamengo, dia 7 de maio, no Chile, pela Libertadores. O camisa 27, desse modo, se tornou desfalques nas partidas contra Corinthians, Bolívar e Amazonas, pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente.

Assim, Bruno Henrique iniciou um tratamento no Ninho do Urubu e se recuperou da lesão sofrida. O atacante tem participado normalmente dos treinos no Ninho do Urubu e pode ser um dos trunfos de Tite no segundo tempo. O camisa 27 vinha sendo muito utilizado pelo técnico antes da lesão.

Com Bruno Henrique relacionado, Flamengo e Millionarios se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. Com sete pontos conquistados, os jogadores rubro-negros precisam apenas de uma vitória para avançar às oitavas de final.

