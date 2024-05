Millonarios tem desfalque importante diante do Flamengo

O Millonarios conta com um desfalque importante no jogo diante do Flamengo, pela Libertadores. Afinal, Leonardo Castro, artilheiro do time, está lesionado. O atacante, dessa forma, sequer viajou com os companheiros ao Rio de Janeiro.

Leonardo Castro é um dos principais destaques do Millonarios e vive um momento especial nesta temporada. Afinal, são 14 gols marcados nos últimos 20 jogos. Devido ao desfalque do atacante, Juan Carvajal, reserva da posição, deve iniciar em campo como titular.

Flamengo x Millonarios

O Millonarios é o último colocado do grupo e não tem mais chances de classificação. No entanto, Alberto Gamero, técnico do time, optou por relacionar todos os titulares disponíveis. A equipe colombiana, dessa forma, chega com força máxima em campo.

O Flamengo é o segundo colocado e precisa vencer para se garantir nas oitavas de final da Libertadores. Tite, dessa forma, também pretende ir com força total. O técnico, por sinal, conta com retornos importantes em campo. Afinal, Pulgar e Bruno Henrique, recuperados de lesão, estão relacionados para partida e ficam como opções no banco de reservas.

Aliás, Flamengo e Millonarios se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. A expectativa é por mais de 60 mil torcedores rubro-negros no estádio.

