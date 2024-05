O Cruzeiro terá um novo reforço. A nova SAF comandada por Pedro Lourenço e que tem Alexandre Mattos como homem forte do futebol ganhou a disputa contra vários clubes da Série A e vai pegar o jovem Akiles, do Paranavaí.

O jovem de 16 anos deu sinal positivo e quer abraçar o projeto do Cruzeiro. A decisão, aliás, foi tomada em conjunto entre o garoto, seus familiares e o staff. Todos gostaram do que a Raposa apresentou para o futuro do jovem atleta.

Os moldes do contrato, aliás, ainda estão sendo sacramentados. Mas o garoto já acertou que ficará na Raposa. Ele vai se apresentar na Toca da Raposa no segundo semestre.

Akiles, apesar de ter idade para o sub-17 até 2025, já está inserido no profissional do Paranavaí. O jovem, aliás, é atleta do time de Gusttavo Lima, cantor sertanejo que se aventura no mundo das SAFs e é proprietário do clube paranaense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Cruzeiro vence disputa por joia de time de cantor sertanejo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.