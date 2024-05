O Flamengo recebe o Atlético-GO na tarde desta quarta-feira (29), pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. Na Gávea, no Rio de Janeiro (RJ), as equipes se enfrentam às 15h (de Brasília). Aliás, na classificação os times se encontram em cenários opostos. Enquanto o Rubro-Negro carioca busca somar pontos para colar nos primeiros colocados, o goiano quer vencer para fugir da parte inferior da tabela.

Onde assistir

A “FlaTV”, no YouTube, transmite a partida desta quarta-feira.

Como chegam Flamengo e Atlético-GO

Com o empate com o América-MG na última rodada, o Flamengo colocou fim a uma sequência de três vitórias seguidas, contra Atlético, Cruzeiro e Santos. Em resumo, a expectativa é de força máxima para encarar o Dragão, com o ataque formado por Hassan, Shola e Weliton.

Enquanto isso, o Atlético-GO não sabe o que é vencer há sete jogos. Aliás, a última vitória na competição foi no início de abril, quando venceu o Bahia, fora de casa, por 1 a 0.

FLAMENGO X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – nona rodada

Data e horário: 29/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago, João Souza e Carbone; João Alves, Jean Carlos e Wallace Yan; Hassan, Shola e Weliton. Técnico: Mário Jorge.

ATLÉTICO-GO: Ygor; Kauan Souza, Iva, Macedo e Pepê; L.Guilherme, Yuri Alves e Belluco; Eli Junior, Lacerda e Geovane. Técnico: Kássio Fernando.

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Fabio Ramos Franca e Marcelo Araujo Ossimo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo x Atlético-GO (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.